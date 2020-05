12.05.2020 ( vor 3 Tagen )



Die Käserei Vogel AG in Steinerberg (Schweiz) hat im Rahmen von internen Kontrollen Listerien im Käse und in der Produktionsstätte nachgewiesen und hat deshalb einen Rückruf für mehrere Produkte gestartet. Es sei nicht auszuschließen, dass der Käse auch nach Deutschland gelangt sei. 👓 Vollständige Meldung