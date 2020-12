Bei allen Tests und Vorgesprächen gefilmt - Eckart von Hirschhausen wird Impfstoff-Proband: "Kenne die Ängste von Menschen"

22.12.2020 ( vor 3 Tagen )



Der Corona-Imfpstoff ist da, bei vielen Menschen herrscht dennoch Unsicherheit. Wurde das Vakzin wirklich ausreichend getestet? Dr. Eckart von Hirschhausen will für Aufklärung sorgen und stellt sich als Proband vor laufender Kamera zur Verfügung.

