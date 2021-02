22.02.2021 ( vor 3 Tagen )

Mit dem Frühling kommen die Kopfschmerzen. Was gegen das Frühjahrsleiden hilft.Von warm zu kalt, vom Schnee zum Föhn – und plötzlich brummt der Schädel. Kopfschmerzen und Migräne treten im Frühjahr besonders häufig auf – wie Wissenschaftler des „Beth Israel Deaconess Medical Center“ in Boston (USA) in einer Studie mit rund 7.000 Patienten zeigen konnten. Eine höhere Temperatur als am Vortag, aber auch niedriger Luftdruck führen zu Schmerzen.