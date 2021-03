Österreich, Frankreich, Italien - Drei Länder zeigen, welches Corona-Szenario Deutschland nun bevorstehen könnte

09.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Deutschland steht am Scheideweg: Die Sehnsucht nach Lockerungen ist groß, doch die Deutschland steht am Scheideweg: Die Sehnsucht nach Lockerungen ist groß, doch die Virus -Mutanten verbreiten sich rasant. Ein Blick in drei andere europäische Länder könnte Aufschluss darüber geben, was hierzulande bald auf uns zukommt. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter