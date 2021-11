10.11.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Corona-Lage in Deutschland eskaliert. Erstmals seit Pandemiebeginn überschritt nun ein Landkreis die 1000er-Marke: In Rottal-Inn in Bayern liegt die Die Corona-Lage in Deutschland eskaliert. Erstmals seit Pandemiebeginn überschritt nun ein Landkreis die 1000er-Marke: In Rottal-Inn in Bayern liegt die Inzidenz aktuell bei 1104,3. Die genauen Ursachen sind zwar noch nicht bekannt. Es gibt aber ein paar Anhaltspunkte, warum sich die Lage dort so zuspitzen konnte. 👓 Vollständige Meldung