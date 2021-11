Stiftung Warentest - KitchenAid geschlagen: Das ist jetzt die beste Küchenmaschine

KitchenAid in der Kritik: Stiftung Warentest kürt die besten Küchenmaschinen Küchenmaschinen sind praktische Alltagshelfer, die Sie beim Kochen, Backen und Co. unterstützen. Allerdings ist die Auswahl an Geräten inzwischen riesig. Wir...

CHIP Online vor 1 Tag - Computer Auch berichtet bei • Presseportal



Samsung Galaxy Watch 4 im Deal abgreifen: Neueste Top-Smartwatch reduziert Die beste Android-Smartwatch im CHIP-Test ist die Samsung Galaxy Watch 4 (Classic). Denn dank Kooperation mit Google kommt die beliebte Samsung-Smartwatch jetzt...

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer