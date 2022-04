„Überwältigende Beweise für die Wirksamkeit“ - Hersteller bricht Covid-Studie ab – weil das Medikament zu gut wirkt

14.04.2022 ( vor 21 Stunden )



US-Forscher haben die Phase-3-Studie eines neuen Corona-Medikaments abgebrochen. Sabizabulin soll Todesfälle demnach so gut verhindern, dass das Mittel der Allgemeinheit nicht länger vorenthalten werden dürfe. Was das Medikament kann - und wann es zum Einsatz kommen könnte. US-Forscher haben die Phase-3-Studie eines neuen Corona-Medikaments abgebrochen. Sabizabulin soll Todesfälle demnach so gut verhindern, dass das Mittel der Allgemeinheit nicht länger vorenthalten werden dürfe. Was das Medikament kann - und wann es zum Einsatz kommen könnte. 👓 Vollständige Meldung

