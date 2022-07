Die Klinik-Lage in Zahlen - Infiziertes Personal fällt aus: In den Krankenhäusern tobt die Corona-Sommerwelle

07.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Notaufnahmen sind bereits zeitweise geschlossen, OP-Säle machen dicht, Klinik-Personal fällt aus: Die Corona-Sommerwelle besorgt Mediziner wie Erkrankte. Die aktuellen Zahlen zeigen, wo es Engpässe auf den Intensivstationen gibt und wie es weitergehen kann. Der Überblick über die Krankenhäuser. 👓 Vollständige Meldung

