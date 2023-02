16.02.2023 ( vor 15 Stunden )



Mit nur 50 Jahren ist nun der Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger verstorben. Er hat den Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Was die Krankheit so gefährlich macht – und warum sie häufig so lange unerkannt bleibt.Von FOCUS-online-Autorin Monika Preuk