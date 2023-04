04.04.2023 ( vor 6 Stunden )



Die neue Corona-Variante Arcturus sorgt weiterhin für steigende Infektionszahlen in Indien und ist weltweit auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland wurde Arcturus bereits nachgewiesen. Deshalb fragen sich jetzt viele Menschen, ob eine Auffrischungsimpfung Sinn macht. Was Sie wissen müssen.