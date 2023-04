Erfunden oder fundiert? - 10.000 Schritte, 2 Liter trinken, frühstücken – was wirklich gesund ist

06.04.2023 ( vor 1 Tag )



Viele Regeln zum Gesundbleiben haben sich inzwischen etabliert. Dabei ist ihr Ursprung oft gar nicht wissenschaftlich fundiert. Manche entstanden durch geschicktes Marketing. Drei davon brauchen Sie nicht länger stressen – denn Wissenschaftler haben sie widerlegt. Viele Regeln zum Gesundbleiben haben sich inzwischen etabliert. Dabei ist ihr Ursprung oft gar nicht wissenschaftlich fundiert. Manche entstanden durch geschicktes Marketing. Drei davon brauchen Sie nicht länger stressen – denn Wissenschaftler haben sie widerlegt. 👓 Vollständige Meldung

