27.04.2023 ( vor 1 Woche )



Dass Stress die Zellalterung negativ beeinflussen kann, ist schon länger bekannt. Jetzt haben Forschende in den USA in einer Studie an Menschen und Mäusen nachgewiesen, dass sich dieser Alterungsprozess innerhalb weniger Tage zurückdrehen lässt. Dass Stress die Zellalterung negativ beeinflussen kann, ist schon länger bekannt. Jetzt haben Forschende in den USA in einer Studie an Menschen und Mäusen nachgewiesen, dass sich dieser Alterungsprozess innerhalb weniger Tage zurückdrehen lässt. 👓 Vollständige Meldung