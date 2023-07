Neue Studie - Nachteulen sterben früher – aber es liegt nicht am Schlafmangel

30.06.2023 ( vor 3 Tagen )



Welchen Einfluss es auf die Gesundheit hat, ob man ein Morgen- oder ein Nachtmensch ist, wurde schon häufiger wissenschaftlich untersucht. Tatsächlich sterben Nachtmenschen früher als Morgenmenschen. Das liegt aber nicht am Schlafmangel.

