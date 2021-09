Christoph Sackmann Mit 56,4 Prozent haben die Berliner am Sonntag mehrheitlich für die Volksinitiative „Deutsche Wohnen und Co. enteig… https://t.co/hPq0axxJkB vor 19 Minuten Finanzen-News „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ - Berliner stimmen für Enteignungen: Müssen Wohnungskonzerne jetzt zittern? Mi… https://t.co/1XnxWC0CAg vor 32 Minuten Megatwingo RT @gutbranson: „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“: Niederlage für die Marktwirtschaft: Mehrheit der Berliner will Vermieter enteignen htt… vor 37 Minuten Hubert W. Meier RT @gutbranson: „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“: Niederlage für die Marktwirtschaft: Mehrheit der Berliner will Vermieter enteignen htt… vor 37 Minuten moheb shafaqyar 1.034.709 Berliner:innen wollen Euch enteignen und Eure Häuser zurück in die öffentliche Hand überführen,… https://t.co/oPhlggiNbh vor 55 Minuten Automate Estate Unser CEO Felix Schläger kommentiert den Berliner Volksentscheid zu "Deutsche Wohnen und Co. enteignen". https://t.co/FkKCs0c0bf vor 1 Stunde