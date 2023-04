Gründer Melchior Schulze Brock - Der blinde Fleck der Energiewende sitzt auf unseren Dächern

26.04.2023 ( vor 2 Tagen )



Deutschland will Gas geben bei der Solarenergie und seine Kapazitäten in den nächsten Jahren verdreifachen - eine Mammutaufgabe. Dabei machen wir uns das Leben auch noch unnötig schwer, argumentiert der Unternehmer Melchior Schulze Brock: Denn ein großer Teil der deutschen Gebäude wird von Politik und Behörden einfach vergessen.Von Experte Melchior Schulze Brock Deutschland will Gas geben bei der Solarenergie und seine Kapazitäten in den nächsten Jahren verdreifachen - eine Mammutaufgabe. Dabei machen wir uns das Leben auch noch unnötig schwer, argumentiert der Unternehmer Melchior Schulze Brock: Denn ein großer Teil der deutschen Gebäude wird von Politik und Behörden einfach vergessen.Von Experte Melchior Schulze Brock 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter