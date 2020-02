Zeugnis der Schande für Elite-Ballett

16.02.2020 ( vor 4 Tagen )



Für den Nachwuchs muss die Ballettakademie der Staatsoper die Hölle gewesen sein.

Jetzt ist amtlich, was im Frühjahr an die Öffentlichkeit drang und seit Jahren hinter vorgehaltener Hand kolportiert wurde: Die Schüler der Ballettakademie an der Staatsoper wurden nicht ausgebildet, sie wurden ausge­blutet. Der am Dienstag vorgelegte Abschlussbericht einer Untersuchungskommission zu den Vorgängen im angesehenen Hause kommt einer Ban­krotterklärung gleich: „Eine Gefährdung des Kindeswohls" attestieren die vom früheren Kulturminister Gernot Blümel (VP) eingesetzten Experten