17.02.2020 ( vor 23 Stunden )



Auf seinem Album "Changes" und in einer Dokuserie dazu zeigt sich Skandalnudel Justin Bieber geläutert und vermeintlich authentisch. In Zeiten, in denen Popstars eigentlich alles sein können, ist das denkbar öde. 👓 Vollständige Meldung