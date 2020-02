18.02.2020 ( vor 13 Stunden )



Sarah Lombardi knutscht wieder: Die "Supertalent"-Jurorin und Ex von Pietro Lombardi wurde küssend am Spielfeldrand erwischt. Ihr Neuer ist Viertliga-Fußballer Julian Büscher. Sarah Lombardi knutscht wieder: Die "Supertalent"-Jurorin und Ex von Pietro Lombardi wurde küssend am Spielfeldrand erwischt. Ihr Neuer ist Viertliga-Fußballer Julian Büscher. 👓 Vollständige Meldung