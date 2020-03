11.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Premiere in der "Höhle der Löwen": Frank Thelen investiert in eine App, die es noch nicht gibt, zwei Gründer machen Dagmar Wöhrl wütend und bei einem Deal bekommt Judith Williams graue Haare. Premiere in der "Höhle der Löwen": Frank Thelen investiert in eine App, die es noch nicht gibt, zwei Gründer machen Dagmar Wöhrl wütend und bei einem Deal bekommt Judith Williams graue Haare. 👓 Vollständige Meldung