Kein Publikum in Corona-Zeiten, aber auch keine Hemmungen: Es wird umarmt und geküsst bei „Deutschland sucht den Superstar". „Es menschelt", staunt Neu-Juror Florian Silbereisen. RTL rächt sich bemerkenswert gründlich an Xavier Naidoo . Und den Pop-Titanen machen sehr menschliche Regungen ziemlich atemlos. 👓 Vollständige Meldung