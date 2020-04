15.04.2020 ( vor 10 Stunden )

Kanzlerin Merkel muss in "Die Getriebenen" (Das Erste) eine Schlüsselentscheidung in der Flüchtlingspolitik treffen. In "The Last Passenger" (Tele 5) wird ein Pendelzug für sechs Fahrgäste zur tödlichen Falle.