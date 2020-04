Leonardo DiCaprio zeigt sich mit seiner Freundin bei den Oscars

17.04.2020 ( vor 2 Tagen )



Leonardo DiCaprios (45) Liebesleben sorgt immer wieder für Getuschel: Nicht nur, weil seine (Ex-)Freundinnen meist blutjunge Models sind, sondern auch, weil er sich mit seiner Partnerin nicht gerne gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt. Model Camila Morrone (22) ist nun allerdings schon seit rund drei Jahren an Leos Seite - und es scheint ernst zu sein. Schließlich begleitete sie ihn sogar zur Oscar-Verleihung - und das durfte zuletzt Gisele Bündchen vor 15 Jahren. 15 Jahre nachdem Leonardo DiCaprio mit Gisele Bündchen über den roten Teppich zur Oscar-Verleihung schritt, kam er erstmals wieder offiziell in Begleitung.Leonardo DiCaprios (45) Liebesleben sorgt immer wieder für Getuschel: Nicht nur, weil seine (Ex-)Freundinnen meist blutjunge Models sind, sondern auch, weil er sich mit seiner Partnerin nicht gerne gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt. Model Camila Morrone (22) ist nun allerdings schon seit rund drei Jahren an Leos Seite - und es scheint ernst zu sein. Schließlich begleitete sie ihn sogar zur Oscar-Verleihung - und das durfte zuletzt Gisele Bündchen vor 15 Jahren. 👓 Vollständige Meldung