FOCUS Unterhaltung "Kein Interesse mehr an Musik" - Ex-DSDS-Sieger Mark Medlock beendet musikalische Karriere https://t.co/CM7d5kLCw2 vor 11 Stunden TomBauser "Kein Interesse mehr an Musik": Mark Medlock hängt seine Karriere an den Nagel https://t.co/GpDdRnB7Li via @mz_de vor 14 Stunden TAG24 NEWS Frankfurt Mark Medlock schmeißt endgültig hin: "Kein Interesse mehr an #Musik"! #DSDS https://t.co/Kj3hvNmzH3 https://t.co/FkDmJXN36U vor 1 Tag