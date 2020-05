06.05.2020 ( vor 2 Tagen )

Die Verschwörungsthesen, die der vegane Starkoch Attila Hildmann mitten in der Corona-Krise in den sozialen Netzwerken in die Welt setzt, werden dem Berliner jetzt zumindest wirtschaftlich zum Verhängnis. Der Lebensmittel-Riese Kaufland und die Reformhaus-Kette Vitalia haben die Produkte des 39-Jährigen als Reaktion auf seine streitbaren Äußerungen aus dem Sortiment genommen.