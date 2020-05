12.05.2020 ( vor 2 Stunden )



In der Corona-Krise blühen In der Corona-Krise blühen Verschwörungstheorien . Immer mehr Politiker warnen davor. Der österreichische Kabarettist Josef Hader hat ein anderes Mittel, damit umzugehen: Humor. Er macht sich in einem Facebook-Video über Verschwörungstheoretiker lustig. 👓 Vollständige Meldung