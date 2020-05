19.05.2020 ( vor 3 Stunden )



In der sensationell erfolgreichen Fantasy-Romanze „Twilight" spielte Gregory Tyree Boyce eine wichtige Nebenrolle als Vampir Tyler Crowley an der Seite der Superstars Kristen Stewart und Robert Pattinson. Jetzt ist der 30-Jährige tot. Der Schauspieler wurde laut „Las Vegas Review-Journal" vergangene Woche gemeinsam mit seiner Freundin tot in einem Apartment in Las Vegas aufgefunden. 👓 Vollständige Meldung