Corona-Sorge beim ZDF - Nach Auftritt vor Fans am Goldstrand muss Party-Sänger um "Fernsehgarten"-Auftritt fürchten Die Clubs am Ballermann sind dicht. Ausweich-Station vieler Touristen: Der Goldstrand in Bulgarien. Sänger Almklausi trat dort vor Fans auf - und bei seinem...

Focus Online vor 4 Stunden - Kultur