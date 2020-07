26.07.2020 ( vor 1 Stunde )



Als Melanie Hamilton in "Vom Winde verweht" wurde Olivia de Havilland weltberühmt - nun starb die Oscar-Gewinnerin mit 104 Jahren in Paris.