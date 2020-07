27.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Mehr als sechzig Intellektuelle protestieren in einem offenen Brief gegen das Abwürgen der Kritik an der israelischen Regierungspolitik.