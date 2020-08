Joan Bleicher RT @focuskultur: "Radio Bremen 3nach9" - Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers weist Dagmar Koller in Talkshow brüsk zurecht https://t.co/C6… vor 3 Tagen FOCUS Unterhaltung "Radio Bremen 3nach9" - Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers weist Dagmar Koller in Talkshow brüsk zurecht https://t.co/C6n5VhmJ5L vor 3 Tagen FOCUS Online TopNews "Radio Bremen 3nach9" - Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers weist Dagmar Koller in Talkshow brüsk zurecht https://t.co/jessMCXM35 vor 3 Tagen FOCUS Unterhaltung Talkshow "Radio Bremen 3nach9" - "Wir haben früher alle unsere Virusse gehabt": Judith Rakers weist Dagmar Koller… https://t.co/tfSKrXGX63 vor 4 Tagen