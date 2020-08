05.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Ellen Fokkema darf als erste Frau in den Niederlanden in einer ersten Männermannschaft im niederländischen Amateurfußball mitspielen – dank einer Ausnahmegenehmigung des Fußballverbandes, für die es drei Anläufe brauchte.