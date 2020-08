05.08.2020 ( vor 2 Stunden )



"Als Tennis-Profi war "Promi-BB"-Kandidatin Claudia Kohde-Kilsch ganz oben. Doch dann kam ein böser Absturz. 2011 meldete Claudia Kohde-Kilsch Insolvenz an. Jetzt will sie bei "Promi-BB" zeigen, was in ihr steckt. "Als Tennis-Profi war "Promi-BB"-Kandidatin Claudia Kohde-Kilsch ganz oben. Doch dann kam ein böser Absturz. 2011 meldete Claudia Kohde-Kilsch Insolvenz an. Jetzt will sie bei "Promi-BB" zeigen, was in ihr steckt. 👓 Vollständige Meldung