05.08.2020 ( vor 3 Tagen )



Zuletzt machte Jasmin Tawil Schlagzeilen, als sie in den USA untertauchte und sogar ihr Vater verzweifelt nach ihr suchte. Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin wieder zurück in Deutschland und nimmt an der Reality-Show "Promi Big Brother" teil. Jasmin Tawli hat eine ungewöhnliche Lebensgeschichte.