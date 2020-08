12.08.2020 ( vor 13 Stunden )



Am Dienstagabend war es soweit: Die mit Spannung erwartete erste Folge der neuen Show-Idee von Stefan Raab wurde in Köln-Mülheim aufgezeichnet. Doch wegen technischer Probleme musste „FameMaker“ vorzeitig abgebrochen werden. Am Dienstagabend war es soweit: Die mit Spannung erwartete erste Folge der neuen Show-Idee von Stefan Raab wurde in Köln-Mülheim aufgezeichnet. Doch wegen technischer Probleme musste „FameMaker“ vorzeitig abgebrochen werden. 👓 Vollständige Meldung