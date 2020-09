01.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Regisseur Milo Rau hat vor drei Jahren im Rahmen einer Theateraktion in Berlin einen " Der Regisseur Milo Rau hat vor drei Jahren im Rahmen einer Theateraktion in Berlin einen " Sturm auf den Reichstag " inszeniert und befürchtet, eine Vorlage geliefert zu haben. Was denkt er über Demonstranten auf der Treppe des Parlamentsgebäudes? 👓 Vollständige Meldung