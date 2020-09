04.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Zum zweiten Mal mussten während der Arbeiten an der Comic-Verfilmung "The Batman" die Kameras ausgeschaltet werden. Hauptdarsteller Robert Pattinson soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Zum zweiten Mal mussten während der Arbeiten an der Comic-Verfilmung "The Batman" die Kameras ausgeschaltet werden. Hauptdarsteller Robert Pattinson soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. 👓 Vollständige Meldung