Er schrieb Hits wie "Get Down On It" oder "Celebration" und prägte den Funk-Pop der Siebziger und Achtziger: Kool & The Gang-Gründungsmitglied Ronald Bell ist im Alter von 68 Jahren gestorben.