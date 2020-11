04.11.2020 ( vor 1 Tag )

Nach 13 Jahren Liebe gaben Boris und Lilly Becker im Frühjahr 2018 ihre Trennung bekannt. Während ihr Ex zuletzt mit seinen Gerichtsterminen im Insolvenzprozess für Schlagzeilen sorgte, ist Model Lilly gut im Geschäft. Regelmäßig ist sie im TV zu sehen, am Sonntag tritt sie bei "Schlag den Henssler" an. Und auch da wird sie natürlich auf ihren Verflossenen angesprochen.