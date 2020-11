News Deutschland 200. Geburtstag von Friedrich Engels:Revolution und Rotwein: Friedrich Engels hat mit seinen Schriften den Lauf der… https://t.co/AoAYYWQ78A vor 18 Stunden éphémère Zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels: Revolution und Rotwein via @sz https://t.co/Vr1V44WUbh vor 1 Tag Klaus-D. Sedlacek 200. Geburtstag von Friedrich Engels: Revolution und Rotwein https://t.co/rs1OVSQ8uf vor 1 Tag Christian Reischl Zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels: Revolution und Rotwein via @sz https://t.co/uUEQKTEwUe vor 1 Tag EuroSchein Souvenir Am 28. November ist der 200. #Geburtstag von Friedrich Engels, deutscher #Philosoph und sozialistischer Politiker.… https://t.co/WrYu8e9g4C vor 2 Tagen thyratext RT @freie_presse: Als Unternehmer träumte er von der proletarischen #Revolution, analysierte als einer er ersten die Lage der Unterschicht,… vor 2 Tagen