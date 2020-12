02.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Diese Scheidung dürfte teuer werden. Am 15. Dezember werden Schauspielerin Mary-Kate Olsen und Noch-Ehemann Olivier Sarkozy vor Gericht aufeinander treffen. Schwerpunkt der Verhandlung soll der Verkauf ihres gemeinsamen New Yorker Townhouses sein. Verkehrswert: schlappe 13,5 Millionen Dollar (rund 11,2 Millionen Euro).