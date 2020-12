09.12.2020 ( vor 8 Stunden )



18 Jahre lang lief die Familienserie „Um Himmels Willen“ in der ARD. Vor Kurzem hatte der Sender, für viele Fans überraschen, die Absetzung verkündet. Für Hauptdarsteller Fritz Wepper war diese Nachricht eine „große Enttäuschung“, wie er nun in einem Interview erklärte. 18 Jahre lang lief die Familienserie „Um Himmels Willen“ in der ARD. Vor Kurzem hatte der Sender, für viele Fans überraschen, die Absetzung verkündet. Für Hauptdarsteller Fritz Wepper war diese Nachricht eine „große Enttäuschung“, wie er nun in einem Interview erklärte. 👓 Vollständige Meldung