14.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Giulia Siegel und Freud Ludwig Heer wollten sich im Urlaub von den Strapazen der Teilnahme an der RTL-Show "Temptation Island VIP" erholen. Doch es kam anders - Heer erlitt einen schlimmen Tauchunfall. Das Paar will mit seiner Geschichte auf die Gefahren beim Tauchen aufmerksam machen. Giulia Siegel und Freud Ludwig Heer wollten sich im Urlaub von den Strapazen der Teilnahme an der RTL-Show "Temptation Island VIP" erholen. Doch es kam anders - Heer erlitt einen schlimmen Tauchunfall. Das Paar will mit seiner Geschichte auf die Gefahren beim Tauchen aufmerksam machen. 👓 Vollständige Meldung