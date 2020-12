22.12.2020 ( vor 5 Tagen )



Warum gibt es zwei Weihnachtsfeiertage? Und was bedeuten die beiden Warum gibt es zwei Weihnachtsfeiertage? Und was bedeuten die beiden Feiertage zu Weihnachten am 25. und 26. Dezember 2020 jeweils? Hier gibt es die Infos. 👓 Vollständige Meldung