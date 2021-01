22.01.2021 ( vor 12 Stunden )



Die Schauspielerin Mira Furlan ist am Mittwoch im Alter von 65 Jahren gestorben. Auf Twitter wird sie mit den Worten "I am not afraid" zitiert - die Worte sagte sie wohl kurz vor ihrem Tod. Furlan wurde mit Rollen in "Lost" und "Babylon 5" bekannt. 👓 Vollständige Meldung