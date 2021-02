01.02.2021 ( vor 3 Stunden )

Das „Darf man das noch sagen?“-Spiel ist um eine absurde Wendung reicher. Erst verteidigen Gottschalk , Kunze, Beisenherz und Co. in der WDR- Sendung „Die letzte Instanz“ das „Zigeunerschnitzel“ – und geben sich am nächsten Tag dem Shitstorm in den sozialen Medien geschlagen. Ein Fehler.