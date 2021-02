03.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Mehrere Forscher bemängeln das Meinungsklima an den deutschen Universitäten und haben deswegen eine Initiative gestartet. Political Correctness habe die freie Debatte an Universitäten zum Verschwinden gebracht, heißt es im Aufruf von „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit". 👓 Vollständige Meldung