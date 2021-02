10.02.2021 ( vor 2 Tagen )



In "Neues aus der Welt" zuckelt Tom Hanks kurz nach dem Bürgerkrieg durch die Südstaaten. Versöhnen will er aber das heutige Amerika. In "Neues aus der Welt" zuckelt Tom Hanks kurz nach dem Bürgerkrieg durch die Südstaaten. Versöhnen will er aber das heutige Amerika. 👓 Vollständige Meldung