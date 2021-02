15.02.2021 ( vor 1 Tag )



Der Fälschungsskandal rund um Claas Relotius wird verfilmt. Comedian und Regisseur Michael Bully Herbig nimmt sich dem Thema an. In einer der Hauptrollen wird Elyas M'Barek auftreten. Der Fälschungsskandal rund um Claas Relotius wird verfilmt. Comedian und Regisseur Michael Bully Herbig nimmt sich dem Thema an. In einer der Hauptrollen wird Elyas M'Barek auftreten. 👓 Vollständige Meldung