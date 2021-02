Unsere Korrespondentin in Rom blickt erstaunt auf Deutschland. Sie geht dort selbstverständlich ins Restaurant – obwohl die Infektionszahlen höher liegen...

Berlin (dpa) - Die ansteckenderen Varianten des Coronavirus breiten sich in Deutschland schnell aus. Nach neuen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI)...

Die Corona-Krise hat negative Auswirkungen auf die Einkommen der Menschen in Deutschland. Erstmals seit Beginn der Erhebungen 2007 sind im vergangenen Jahr die...

Vor gut 100 Jahren wütete die Spanische Grippe in Deutschland und forderte über 420.000 Menschenleben. Trotzdem reagierten Regierung und Gesellschaft auf die...

Angst, Stress, Depression: Das Corona-Drama zeigt sich erst auf zweiten Blick Die Corona-Pandemie hat den Alltag in Deutschland auf den Kopf gestellt. Experten warnen vor weitreichenden Folgen. Erste Zahlen geben ihnen Recht, wie eine...

