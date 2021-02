25.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Gerade veröffentlichte Sarah Lombardi ihre neue Single "Ich". Ein Song, in dem sie ihren persönlichen Weg hin zu einer selbstbewussten starken jungen Frau verarbeitet hat und Menschen, die mit Selbstzweifeln zu kämpfen haben, helfen will. Im Interview spricht sie ganz offen über ihre privaten Ängste. Vom Prozess der Selbstakzeptanz, des Bereuens und der Scheinwelt auf Instagram.